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«Локомотив» сходит с ума в Черкизово. 16 огненных видео
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«Локомотив» сходит с ума в Черкизово. 16 огненных видео 

SPORT24.ru 9 минут назад
Фото: SPORT24.ru
С финальным свистком игроки «Локомотива» упали на поле. А Игорь Денисов даже разрыдался. Вытирая слезы, он пошел к фанатской трибуне «Локо», чтобы поблагодарить болельщиков.
Через пару минут на том же месте с кубком прыгал Борис Ротенберг. Трибуны скандировали: «Боря! Боря!»
Илья Геркус тоже заплакал.
Дмитрий Тарасов в роли заводящего. Сделайте звук погромче!
Ради этих эмоций стоило ждать 14 лет!
В чемпионской раздевалке было очень много шампанского. Реально много шампанского. Cremant de Loire Brut — всего 1500 рублей за бутылку.
Больше всех там, кажется, радовался Ротенберг. «Теперь „Локомотив“ выиграет Лигу чемпионов!» — смелое заявление защитника.
Антон Миранчук — самый популярный футболист «Локо».
Вдруг в раздевалку ворвался Валерий Баринов. Не Дмитрий, актер.
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У игроков «Локомотива» в этот день было оправдание не выходить в микст-зону на интервью. Все они погрузились в автобус и отправились на площадь перед стадионом.
Основная масса болельщиков ждали чемпионов у ВИП-выходов и по правую сторону от паровоза, но тут пришлось рвануть в сторону. Кто-то взгромоздился на поезд и подпалил файеры.
Чемпионский кубок гулял по рукам.
Владислав Игнатьев дразнился.
Борис Ротенберг проходил по периметру площади и отбивал «пять» всем желающим. «ЭТО ВАШЕ ЧЕМПИОНСТВО!»
Толпа сбивалась на разные заряды — от «Юрий Палыч» до «Илья, Илья», в честь Геркуса. К ногам президента «Локомотива» летели файеры.
Дмитрий Баринов, уже показавший свои вокальные таланты, теперь заряжал песню, в дуэте с Борисом Ротенбергом. Она заканчивалась словами «И тогда мы выпьем все красиво за победу нашего „Локомотива“.
Вскоре автобус укатил на дальнейшие гуляния. Между водительским местом и кубком победно стоял Борис Ротенберг.
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«Уважуха» Сёмину от фанов «Зенита», беспорядки на трибунах и золотой гол Эдера. Фото из Черкизово Ротенберг: теперь «Локомотив» выиграет Лигу чемпионов! Геркус: «Всем, кто спрашивал, зачем Эдер. Вот затем!»
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