«Локомотив» сходит с ума в Черкизово. 16 огненных видео

С финальным свистком игроки «Локомотива» упали на поле. А Игорь Денисов даже разрыдался. Вытирая слезы, он пошел к фанатской трибуне «Локо», чтобы поблагодарить болельщиков.

Через пару минут на том же месте с кубком прыгал Борис Ротенберг . Трибуны скандировали: «Боря! Боря!»

Ради этих эмоций стоило ждать 14 лет!

В чемпионской раздевалке было очень много шампанского. Реально много шампанского. Cremant de Loire Brut — всего 1500 рублей за бутылку.

Больше всех там, кажется, радовался Ротенберг. «Теперь „Локомотив“ выиграет Лигу чемпионов!» — смелое заявление защитника.

Вдруг в раздевалку ворвался Валерий Баринов . Не Дмитрий, актер.

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У игроков «Локомотива» в этот день было оправдание не выходить в микст-зону на интервью. Все они погрузились в автобус и отправились на площадь перед стадионом.

Основная масса болельщиков ждали чемпионов у ВИП-выходов и по правую сторону от паровоза, но тут пришлось рвануть в сторону. Кто-то взгромоздился на поезд и подпалил файеры.

Чемпионский кубок гулял по рукам.

Борис Ротенберг проходил по периметру площади и отбивал «пять» всем желающим. «ЭТО ВАШЕ ЧЕМПИОНСТВО!»

Толпа сбивалась на разные заряды — от « Юрий Палыч » до «Илья, Илья», в честь Геркуса. К ногам президента «Локомотива» летели файеры.

Дмитрий Баринов , уже показавший свои вокальные таланты, теперь заряжал песню, в дуэте с Борисом Ротенбергом. Она заканчивалась словами «И тогда мы выпьем все красиво за победу нашего „Локомотива“.

Вскоре автобус укатил на дальнейшие гуляния. Между водительским местом и кубком победно стоял Борис Ротенберг.