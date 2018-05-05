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«Евпатория» выиграла у «Крымтеплицы» в матче 24-го тура чемпионата Крыма по футболу
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«Евпатория» выиграла у «Крымтеплицы» в матче 24-го тура чемпионата Крыма по футболу 

ТАСС 1 час назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб «Евпатория» со счетом 2:0 выиграл в субботу в гостях у «Крымтеплицы» из поселка Молодежный Симферопольского района.
Голы в составе «Евпатории» забили Александр Борщ (9-я минута) и Николай Хомич (15).
Ранее в пятницу керченский «Океан» на домашнем стадионе сыграл вничью 2:2 с «Севастополем». Остальные матчи тура пройдут 6 мая, «ТСК-Таврия» в Ялте сыграет с местным "Рубином", а «Кызылташ» в Бахчисарае примет феодосийскую «Кафу».
Лидером первенства является «Евпатория», в ее активе 58 очков, далее следуют «Севастополь» (52), «ТСК-Таврия» (47), «Крымтеплица» (41), «Кызылташ» (24), «Океан» (22), «Рубин» (11) и «Кафа» (7).
Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба «ТСК-Таврия», в сезоне-2016/17 чемпионом стал «Севастополь».
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