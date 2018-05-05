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Популярное место отдыха во Владивостоке теперь не узнать (и это страх)
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Популярное место отдыха во Владивостоке теперь не узнать (и это страх) 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Жители Владивостока жалуются на то, что не могут узнать популярное место отдыха у горожан — мыс Кунгасный, сообщает PRIMPRESS.
«Сейчас, если погулять на Кунгасном при свете дня, то можно ослепнуть. Очень много мусора, бутылок. Люди, не запариваясь, приезжают, едят в своих машинах и просто весь свой мусор выкидывают в окно. Или компашки устраивают пикник, после которого все свое добро не убирают», — рассказала подписчица одного из популярных инстаграм-пабликов.
На опубликованных фотографиях видно, что побережье действительно завалено мусором и похоже на свалку.
Впрочем, в комментариях в посту пользователи не удивились этой картине.
«Это Приморье, больше нечего добавить (», — констатировали юзеры.
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