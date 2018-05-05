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Футболист «Спартака» Промес заявил, что для него важно стать лучшим бомбардиром РФПЛ
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Футболист «Спартака» Промес заявил, что для него важно стать лучшим бомбардиром РФПЛ 

ТАСС 5 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промес заявил, что для него по итогам сезона важно стать лучшим бомбардиром чемпионата России. Об этом он сказал журналистам.
В субботу «Спартак» обыграл на своем поле «Ростов» в 29-м туре чемпионата России со счетом 2:0. Промес забил один гол в этой встрече и обошел нападающего «Краснодара» Федора Смолова в списке бомбардиров чемпионата. На счету голландца теперь 15 мячей.
"Для меня важно стать лучшим бомбардиром чемпионата. Но я был бы более счастлив, если бы мы стали чемпионами. В конце концов, если я забью больше всех, это будет означать, что я сделал хорошую работу для своей команды. Но ведь этого от меня и ждут", — сказал Промес.
Смолов становился лучшим бомбардиром РФПЛ в двух предыдущих сезонах.
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