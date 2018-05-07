В Петербурге стартовали продажи нового мотоцикла Honda Gold Wing

«Автополе Мото», официальный дилер мотоциклов Honda, объявляет о старте продаж в Санкт-Петербурге нового мотоцикла Honda Gold Wing. Первые мотоциклы уже выданы своим новым владельцам.

Новый Honda Gold Wing Tour — полностью обновленный мотоцикл по сравнению со своей предыдущей версией 2001 года, прошедшей незначительный рестайлинг в 2012 году.

Помимо традиционной комплектации с 6-ступенчатой механической коробкой передач, мотоцикл впервые предлагается с 7-ступенчатым «автоматом». Эта долгожданная версия оснащена подушкой безопасности, функцией кратковременного выключения двигателя после достижения нулевой скорости (Idling Stop System), медленной передней передачей, системой помощи при старте в гору (Hill Start Assist).

Стоимость комплектации с механической коробкой передач составляет 2 149 000 рублей, мотоцикл представлен в белом и красном цветах. «Автомат» предлагается от 2 349 000 рублей, цена зависит от цвета — черного или черно-красного.

Новый Honda Gold Wing стал первым в мире мотоциклом, оснащенным системой Apple CarPlay, которая обеспечивает быстрое подключение и полный функционал iPhone (до этого она устанавливалась только на автомобилях).

— Количество предзаказов нового Gold Wing в Петербурге уже значительно превысило выделенную на данный момент квоту, поэтому производитель стал искать пути удовлетворения возникшего ажиотажа, — рассказал директор «Автополе Мото Кудрово» Сергей Пестеров. — Интерес к мотоциклу вызван тем, что он полностью изменился по сравнению с моделью 17-летней давности, и стал концептуально другим. Несмотря на сохранившиеся габариты, его формы теперь более стремительные, а внешний вид еще более спортивный. Целевая аудитория модели расширилась и стала моложе. Удовольствие от вождения с максимальным комфортом — это главная задача инженеров Honda, создававших новинку.

Использование новых технологий позволило снизить вес, повысить управляемость, добавить новые функции в системы контроля и управления мотоциклом.

Снаряженная масса Honda Gold Wing 2018 составляет 383 кг, что на 48 кг легче по сравнению с предыдущей версией. Расход топлива в модели 2018 года сократился сразу на 20% и достиг 5,6 л на 100 км. Это послужило уменьшению объема топливного бака, который теперь составляет 21 л — на 4 л меньше, чем у предшественника.

6-цилиндровый двигатель мотоцикла стал легче на 6,2 кг, его мощность составляет 126 л.с., а объем — 1833 куб. см. Для поездки доступны четыре режима: турист, спорт, эконом и дождь. Максимальная скорость мотоцикла — 180 км/ч.

Кроме того, владельцев порадуют 7-дюймовый ЖК-монитор с навигацией и аудио-информацией, ветровое стекло с электроприводом, «умный» ключ.