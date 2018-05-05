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Борец-вольник Байцаев принёс России золото ЧЕ в категории до 97 кг
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Борец-вольник Байцаев принёс России золото ЧЕ в категории до 97 кг 

Чемпионат.com 12 часов назад
Фото: Вести.Ru
Россиянин Владислав Байцаев одержал победу на чемпионате Европы по вольной борьбе в Каспийске в весовой категории до 97 кг. В решающей схватке Байцаев уверенно обыграл соперника из Беларуси Александра Хуштына со счётом 7:0.
Бронзовыми призёрами в этой весовой категории стали Элизбар Одикадзе (Грузия) и Нурмагомед Гаджиев (Азербайджан).
Золото Байцаева стало третьим для России на домашнем чемпионате Европы по вольной борьбе. Ранее победы в своих весовых категориях одержали Магомед Курбаналиев и Ахмед Гаджимагомедов. Ильяс Бекбулатов и Заур Угуев потерпели поражения в финальных схватках и стали серебряными призёрами соревнований.
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