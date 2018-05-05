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Россиянин завоевал золото на чемпионате Европы — 2018 по спортивной борьбе
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Россиянин завоевал золото на чемпионате Европы — 2018 по спортивной борьбе 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Российский борец вольного стиля Владислав Байцаев стал золотым призером чемпионата Европы — 2018 по спортивной борьбе, сообщает ТАСС.
27-летний спортсмен, выступающий в весовой категории до 97 кг, в финальной схватке встречался с представителем Белоруссии Александром Гуштыном, над которым одержал уверенную победу со счетом 7:0.
Чемпионат Европы по спортивной борьбе, проходящий в Каспийске, завершится 6 мая.
Ранее сообщалось, что российский борец Завур Угуев занял второе место на чемпионате Европы в весовой категории до 57 кг.
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