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Карпин: «Доходили нормально до 30 метров до ворот, а дальше начинались проблемы»
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Карпин: «Доходили нормально до 30 метров до ворот, а дальше начинались проблемы» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвёл итоги матча со "Спартаком" (0:2) в эфире канала «Наш Футбол».
— Если хронологически подходить, вы начали матч по схеме 5-3-2, потом Скопинцев перешел налево, а Майер — направо, и стали играть 5-4-1. Почему?
— Потому что на фланге, не буду ничего говорить… Скопинцеву удобнее играть слева, а то, что он делал в центре, нас не устраивало, поэтому отправили налево.
— Сегодня была та проблема, которая у «Ростова» проявлялась в матчах со статусными соперниками. То, что не получалось выходить из обороны в атаку и по чуть-чуть подержать мяч. Как вам кажется, что это? Давление соперника, давление трибун?
— Не могу сказать, что у нас не получалось выходить из обороны, очень спокойно выходили благодаря нападающим «Спартака». Доходили нормально до 30 метров до ворот, а дальше начинались проблемы, мастерство сказывается, естественно.
— Вы сегодня выпустили Константина Плиева, это его дебют в нашем чемпионате. Не было страшно именно в таком матче молодого парня выпускать?
— Да нет, а чего бояться? В ту игру, в ту оборону, которую мы играли, очень спокойно. Мог выйти Плиев, кто угодно.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Прогноз на матч Спартак - Ростов: сумеет ли команда Карпина отобрать очки у "красно-белых" "Милан" разгромил "Верону" и отправил её в Серию Б "Спартак" – "Ростов" - 2:0 (закончен)
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