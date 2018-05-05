Карпин: «Доходили нормально до 30 метров до ворот, а дальше начинались проблемы»

— Если хронологически подходить, вы начали матч по схеме 5-3-2, потом Скопинцев перешел налево, а Майер — направо, и стали играть 5-4-1. Почему?

— Потому что на фланге, не буду ничего говорить… Скопинцеву удобнее играть слева, а то, что он делал в центре, нас не устраивало, поэтому отправили налево.

— Сегодня была та проблема, которая у «Ростова» проявлялась в матчах со статусными соперниками. То, что не получалось выходить из обороны в атаку и по чуть-чуть подержать мяч. Как вам кажется, что это? Давление соперника, давление трибун?

— Не могу сказать, что у нас не получалось выходить из обороны, очень спокойно выходили благодаря нападающим «Спартака». Доходили нормально до 30 метров до ворот, а дальше начинались проблемы, мастерство сказывается, естественно.

— Вы сегодня выпустили Константина Плиева , это его дебют в нашем чемпионате. Не было страшно именно в таком матче молодого парня выпускать?

— Да нет, а чего бояться? В ту игру, в ту оборону, которую мы играли, очень спокойно. Мог выйти Плиев, кто угодно.