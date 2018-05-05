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«Верона» вылетела из Серии А
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«Верона» вылетела из Серии А 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Определилась вторая команда, которая по итогам этого сезона вылетит из Серии А.
Вслед за безнадёжным аутсайдером «Беневенто» шансы сохранить прописку в высшем итальянском дивизионе потеряла «Верона», разгромно проигравшая «Милану».
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