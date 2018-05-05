«Верона» вылетела из Серии А

Определилась вторая команда, которая по итогам этого сезона вылетит из Серии А.

Вслед за безнадёжным аутсайдером «Беневенто» шансы сохранить прописку в высшем итальянском дивизионе потеряла «Верона», разгромно проигравшая «Милану».