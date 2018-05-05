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«Эвертон» на 96-й минуте ушёл от поражения в матче с «Саутгемптоном»
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«Эвертон» на 96-й минуте ушёл от поражения в матче с «Саутгемптоном» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«Эвертон» и «Саутгемптон» сыграли вничью в матче 37-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась со счётом 1:1.
На 56-й минуте Нейтан Редмонд открыл счёт в матче. На 85-й минуте «святые» остались в меньшинстве из-за удаления Майи Йосиды, и на шестой компенсированной минуте ко второму тайму «ириски» отыгрались — забил Том Дэвис.
«Саутгемптон» набрал 33 очка и занимает 17-е место в турнирной таблице английского чемпионата. «Эвертон» (49) располагается на восьмой позиции.
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