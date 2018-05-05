«Сельта» сыграла вничью с «Депортиво»

«Сельта» не сумела обыграть «Депортиво» в матче 36-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в Виго на стадионе «Балаидос» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого мяча стал нападающий «Сельты» Максимилиано Гомес, отличившийся на 13-й минуте. Гости сравняли счёт в компенсированное время второго тайма благодаря точному удару форварда Лукаса Переса . Результативную передачу отдал нападающий Флорин Андоне.

«Сельта», набрав 46 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице испанского первенства, «Депортиво» (29) — на 19-й строчке.