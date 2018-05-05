Каррера: поздравляю «Локомотив» и Сёмина, который мне симпатичен как человек

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поздравил «Локомотив» с победой в чемпионате России.

«Локомотив» показывал определённый уровень игры. Я поздравляю клуб и его тренера, который мне симпатичен как человек. Он хорошо выполнил работу, как мы в том году. Команда, которая больше побеждает, одерживает победу в конце.