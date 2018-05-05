Ещё
Наставник «Спартака» поздравил «Локомотив» с чемпионством
Далее:
Читайте также:
Ещё

Наставник «Спартака» поздравил «Локомотив» с чемпионством 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера поздравил «Локомотив» с чемпионством в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ), передает корреспондент "Газеты.Ru" Андрей Сенченко.
"Они заслужили чемпионство. Я поздравляю их команду и тренера, он мне очень симпатичен", — сказал итальянский специалист.
Также Каррера заметил, что не ставит под сомнение заслуженность чемпионства «железнодорожников».
"Команда, которая больше всех побеждает, заслуживает стать чемпионом. Мы могли бороться с ними до последнего, но не получилось. но я нисколько не умаляю их заслуги", — заявил он.
Красно-белые одержали победу над «Ростовом» (2:0) в матче 29-го тура РФПЛ.
"Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию этого поединка.
Газета.Ru: последние новости
Российские борцы вышли в полуфинал чемпионата Европы - 2018 Промес вошел в историю "Спартака" Россиянка завоевала бронзу на чемпионате Европы по спортивной борьбе
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фергюсон госпитализирован в тяжелом состоянии3
Канада или Армения: какую сборную выберет Медведева7
Емельяненко нокаутировал соперника за два раунда10
«Решение Жени нужно уважать»25
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение