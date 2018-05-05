Наставник «Спартака» поздравил «Локомотив» с чемпионством

Андрей Сенченко. Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера поздравил «Локомотив» с чемпионством в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ), передает корреспондент "Газеты.Ru"

"Они заслужили чемпионство. Я поздравляю их команду и тренера, он мне очень симпатичен", — сказал итальянский специалист.

Также Каррера заметил, что не ставит под сомнение заслуженность чемпионства «железнодорожников».

"Команда, которая больше всех побеждает, заслуживает стать чемпионом. Мы могли бороться с ними до последнего, но не получилось. но я нисколько не умаляю их заслуги", — заявил он.

Красно-белые одержали победу над «Ростовом» (2:0) в матче 29-го тура РФПЛ.

"Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию этого поединка.