Да Коста: «Сделаем „Автомобилист“ новым местом силы Востока КХЛ»

Новичок «Автомобилиста» и капитан сборной Франции Стефан Да Коста заявил, что его команда в следующем сезоне постарается сделать Екатеринбург новым местом силы в Восточной конференции КХЛ.

”С нетерпением жду следующего сезона, подписал контракт с «Автомобилистом», потому что там запущен хороший проект, собирается интересная команда. На Востоке много сильных клубов, но мы будем стараться сделать Екатеринбург новым местом силы, показать хороший результат.

Да, уже чуть-чуть поговорил с защитником сборной России и «Автомобилиста» Никитой Трямкиным, он сказал, что мы скоро увидимся", — сказал Да Коста.

В пятницу хоккеист подписал с «Автомобилистом» однолетний контракт.

Слова француза приводит.