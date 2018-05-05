Ещё
Да Коста: «Сделаем „Автомобилист“ новым местом силы Востока КХЛ»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Да Коста: «Сделаем „Автомобилист“ новым местом силы Востока КХЛ» 

SPORT24.ru 1 час назад
Новичок «Автомобилиста» и капитан сборной Франции Стефан Да Коста заявил, что его команда в следующем сезоне постарается сделать Екатеринбург новым местом силы в Восточной конференции КХЛ.
”С нетерпением жду следующего сезона, подписал контракт с «Автомобилистом», потому что там запущен хороший проект, собирается интересная команда. На Востоке много сильных клубов, но мы будем стараться сделать Екатеринбург новым местом силы, показать хороший результат.
Да, уже чуть-чуть поговорил с защитником сборной России и «Автомобилиста» Никитой Трямкиным, он сказал, что мы скоро увидимся", — сказал Да Коста.
В пятницу хоккеист подписал с «Автомобилистом» однолетний контракт.
Слова француза приводит.
SPORT24.ru: последние новости
Россиянка Братчикова защитила титул чемпионки Европы по борьбе Каррера: «Зобнин уже является тем, кем был до травмы» Промес единолично возглавил гонку бомбардиров РФПЛ
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Емельяненко нокаутировал соперника за два раунда6
«Решение Жени нужно уважать»24
Фергюсон госпитализирован в тяжелом состоянии1
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания31
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение