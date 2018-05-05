«Сельта» в родных стенах упустила победу над «Депортиво»

В рамках 36-го тура испанской Примеры «Сельта» не сумела обыграть «Депортиво», пропустив гол уже в компенсированное к матчу время.

"Сельта" — «Депортиво» — 1:1 Голы: Макси Гомес, 13 — 1:0, Перес, 90+1 — 1:1.

"Сельта": Альварес, Гомес, Мальо, Кабраль, Кастро, Хосабед, Васс (Ронкалья, 90), Лоботка, Браис Мендес (Эрнандес, 77), Систо, Макси Гомес (Бойе, 63).

"Депортиво": Мартинес, Шер, Хуанфран, Альбентоса, Луизинью, Гильерме, Крон-Дели (Андоне, 75), Чолак (Вальверде, 46), Борхес, Адриан (Борха Валье, 61), Перес.