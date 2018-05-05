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Завершить дела в Примере: «Атлетико» принимает «Эспаньол»
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Завершить дела в Примере: «Атлетико» принимает «Эспаньол» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
«Атлетико» — «Эспаньол»
Стадион: «Ванда Метрополитано» (Мадрид)
Начало матча: 17:15  Арбитр: Хосе Мунуэра Монтера (Испания)
В 36-м туре чемпионата Испании на стадионе «Ванда Метрополитано» встретятся «Атлетико» и «Эспаньол». Для каталонцев сезон практически завершен: из Примеры они не вылелят, а рассчитывать на что-то большее турнирное положение команды уже не позволяет. «Матрасники» же еще борются за 2-ю строчку с мадридским "Реалом", и учитывая предстоящее Эль Класико, подопечные Симеоне должны сполна воспользоваться возможной потерей очков своим главным конкурентом.
За весь чемпионат «Атлетико» пропустил лишь 18 мячей, причем всего 4 из них — в домашних матчах. Последняя пробоина на «Ванда Метрополитано» датирована 20-м января, после чего последовали 12 сухих матчей во всех турнирах. В прошлом туре «индейцы» обыграли на выезде «Алавес» (1:0), после чего команда Симеоне обеспечила себе финал Лиги Европы, расправившись дома с лондонским «Арсеналом» — 1:0.
В главном еврокубковом поединке сезона мадридцы встретится с «Марселем», а состоится он 16 мая. До этого «матрасники» должны решить главную проблему в чемпионате страны: финишировать выше «Реала». В матче с «попугаями» не сыграют дисквалифицированные Диего Коста и Анхель Корреа, однако и без них у «Атлетико» есть кому добыть такие важные 3 очка.
"Эспаньол" одержал всего 9 побед в предыдущих 35-ти матчах Примеры, однако этого хватило, чтобы избежать вылета в дивизион рангом ниже. Каталонцы в этом сезоне играли очень нестабильно, чередуя победы над «Реалом», «Барселоной» и «Атлетико» с поражениями от гораздо более слабых соперников. В прошлом туре «попугаи» сыграли вничью с «Лас-Пальмасом» — 1:1, хотя для обеих команд этот матч уже ничего не решал. Встречу первого круга с «матрасниками» «Эспаньол» выиграл благодаря голу Серхио Гарсии на последних минутах того матча (1:0).
Интересные факты противостояния «Атлетико» и «Эспаньола»:
"Атлетико" отыграл на ноль 8 последних домашних матчей Примеры.
В 10 из 11 предыдущих поединков между «Атлетико» и «Эспаньолом» было забито не более 2 голов.
"Матрасники" не проигрывают «Эспаньолу» на своем поле вот уже 7 матчей кряду.
Ориентировочные составы на игру:
Атлетико: Облак, Врсалько, Савич, Годин, Люка Эрнандес, Парти, Сауль, Коке, Витоло, Гризманн, Гамейро.
Эспаньол: Лопес, Хави Лопес, Лопес Сильва, Эрмосо, Вила, Карлос Санчес, Виктор Санчес, Баптистао, Дардер, Гарсия, Морено.
Прогноз на матч «Атлетико» — «Эспаньол»:
"Атлетико" — фаворит анонсируемой встречи. В их пользу говорит внушительные показатели на домашней арене, да и мотивации у «матрасников» побольше. В пользу «Эспаньола» может сыграть его физическая форма, учитывая энергозатратный поединок подопечных Симеоне в еврокубках.
На победу «Атлетико» букмекеры предлагают коэффициент 1,44, на ничейный результат — 4,32, на викторию «Эспаньола» — 9,80.
Не пропустите: «Атлетико» снова в финале еврокубка, «Марсель» — его соперник: итоги полуфинала Лиги Европы
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