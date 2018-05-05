Каррера: «Поздравляю „Локомотив“ и Семина, он симпатичен мне, как человек»

”У «Локомотива» были более удачные результаты по ходу сезона, чем у «Спартака». Конечно, жаль, что мы не смогли набрать очки в некоторых матчах и не получилось разыграть чемпионство в последнем туре. «Локомотив» притормозил весной, мы могли разыгрывать медали до конца, но вышло так как вышло.

Заслужил ли «Локомотив» чемпионство? Они показывали определенный уровень игры. Я поздравляю «Локомотив» и их тренера (Юрия Семина — прим. ред), который мне симпатичен, как человек. Он хорошо делает свою работу, я думаю, что они заслужили победу по итогам сезона.