Каррера: «Поздравляю „Локомотив“ и Семина, он симпатичен мне, как человек» 

Главный тренер ”Спартака” Массимо Каррера прокомментировал чемпионство «Локомотива» по итогам сезона-2017/18. Ранее команда Юрия Семина победила ”Зенит” и.
”У «Локомотива» были более удачные результаты по ходу сезона, чем у «Спартака». Конечно, жаль, что мы не смогли набрать очки в некоторых матчах и не получилось разыграть чемпионство в последнем туре. «Локомотив» притормозил весной, мы могли разыгрывать медали до конца, но вышло так как вышло.
Заслужил ли «Локомотив» чемпионство? Они показывали определенный уровень игры. Я поздравляю «Локомотив» и их тренера (Юрия Семина — прим. ред), который мне симпатичен, как человек. Он хорошо делает свою работу, я думаю, что они заслужили победу по итогам сезона.
Математика наказала «Спартак», но у нас есть шанс стать вторыми. Выйти в групповой этап Лиги чемпионов — это очень важно. Мне понравилось, как играла команда. Во втором тайме мы стали играть шире, и это принесло свои плоды", — передает слова Карреры корреспондент Sport24.ru Максим Алланазаров.