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«Спартак» — «Ростов». Почему не играли Комбаров и Фернанду? Отвечает Каррера
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«Спартак» — «Ростов». Почему не играли Комбаров и Фернанду? Отвечает Каррера 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера пояснил, что Дмитрий Комбаров и Фернанду не вышли на поле в матче 29-го тура чемпионата России против «Ростова» (2:0) по тактическим соображениям.
— Почему не играли Комбаров и Фернанду?
— Насчет Фернанду: я хотел в центре поля выпустить игроков, которые выполняют большой объем работы. Мы понимаем, был ли правильным выбор, только после финального свистка. Естественно, я предполагаю, что он может правильным и до него, а вы потом можете меня критиковать в случае неудачных результатов.
— А Комбаров? Он проиграл конкуренцию Мельгарехо?
— Нет, Комбаров не проиграл конкуренцию. Просто Мельгарехо хорошо себя чувствует в данный момент, я предпочел его. Плюс он более атакующий футболист, это помогает при схеме с тремя центральными защитниками. (Михаил ГОНЧАРОВ)
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