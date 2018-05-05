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«Ювентус» — «Болонья»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Ювентус» — «Болонья»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В рамках 36-го тура чемпионата Италии по футболу «Ювентус» принимает «Болонью».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Ювентус
Болонья
Буффон Джанлуиджи • Куадрадо Хуан • Ругани Даниэле • Барцальи Андреа • Асамоа Квадво • Хедира Сами • Маркизио Клаудио • Матуиди Блез • Дибала Пауло • Алекс Сандро • Игуаин Гонсало
Запасные: Кьеллини Джорджо • Лихтштайнер ШтефанБенатиа МехдиПинсольо Карло • Щесны Войцех • Коста Дуглас • Бернардески Федерико • Бетанкур Родриго
Миранте Антонио • М'Байе Ибрахим • Крафт Эмиль • Де Майо Себастьян • Романьоли Симоне • Поли Андреа • Кризетиг Лоренцо • Надь Адам • Верди Симоне • Авенатти Фелипе • Кейта Шейк
Запасные: Паласио Родриго • Валенсия Хуан • Торосидис Василис • Дестро Маттиа • Крейчи Ладислав • Да Коста Жуниор • Фалетти Сезар • Ди Франческо Федерико • Масина Адам • Орсолини Риккардо
05 мая. Стадион «Альянц Стэдиум» (Сидней).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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