«Спасибо, Команда! Спасибо, Юрий Палыч». Реакция соцсетей на чемпионство «Локо»

В центральном матче 29-го тура РФПЛ «Локомотив» обыграл «Зенит» (1:0) и досрочно стал чемпионом страны. «КВ» собрал реакцию социальных сетей на это событие.

Мы — чемпионы! Это что-то фантастическое, космическое, нереальное. Невероятно! Но мы это сделали! Вместе! От самого начала и до победного мгновения! Спасибо всем, кто был рядом и верил в нас! Осознание придёт позже. А пока просто давайте радоваться! Локомотив — чемпион pic.twitter.com/NJ9hQeWFWW — Илья Геркус (@ilgerkus) May 5, 2018

Кто чемпион? Локо — чемпион! Поздравляем ФК «Локомотив» с долгожданным чемпионством!@fclokomotiv pic.twitter.com/Kr8jYKL9Zf — Сборная России (@TeamRussia) May 5, 2018

Локомотив — чемпион России по футболу! Болельщиков клуба с победой! Палыч — мужик! — Василий Конов (41+) (@VasilyKonov) May 5, 2018

Слезы счастья. Слезы победы. 14 лет спустя Локомотив снова чемпион России по футболу! Поздравляю! pic.twitter.com/ClbauQtRm8 — Василий Конов (41+) (@VasilyKonov) May 5, 2018

Футбольный Клуб Локомотив — Чемпион Страны! Аааааааааааа! Ааааааааа! — Tash Sarkisyan (@Tashevich) May 5, 2018

Чемпионы! Мечты сбываются! #СамыйЛучшийКоллектив! pic.twitter.com/FV2hltnm3Y — ФК Локомотив (@fclokomotiv) May 5, 2018

"Локомотив" и Семина — с чемпионством! Говорил об этом и, по правде, хотел, чтобы так было. Потому что приезжают иностранцы и начинают учить. Мол, вы тут ничего без нас не сможете. А Семин — смог: https://t.co/SOI1oeNEhH pic.twitter.com/dQVS4lIcHQ — Евгений Ловчев (@EvLovchev) May 5, 2018

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