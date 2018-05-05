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Массимо Каррера: «Спартак» заточен на схему 4-2-3-1, но, к счастью, у нас есть умные футболисты"
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Массимо Каррера: «Спартак» заточен на схему 4-2-3-1, но, к счастью, у нас есть умные футболисты" 

Спорт-Экспресс 56 минут назад
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера объяснил, почему выпустил Марио Пашалича в центре обороны в матче 29-го тура чемпионата России (2:0).
— Как родилось решение выпустить Пашалича на место центрального защитника?
— Я хотел играть в три центральных. Слава богу, выздоровел Таски. И у меня появилась идея поставить Пашалича тоже в центр. Результат говорит о том, что выбор был правильный.
— Замена Таски была плановой?
— Замены никогда не планируются. Они происходят по ходу матча. Я предпочел выпустить Фернанду и поменять систему игры, чтобы иметь больше футболистов между линиями. Чтобы выпустить Фернанду, я должен был заменить иностранца. Между Пашаличем и Таски выбрал второго.
— Вы в прошлом сезоне в какой-то момент отказались от схемы в три центральных защитника. Теперь — вернулись, хотя есть даже недокомплект защитников. Почему приняли такое решение?
— Выбирал эту схему, потому что мы играли против команд, которые тоже играют с тремя центральными защитниками. Наша команда была заточена на схему 4-2-3-1, но, к счастью, у меня есть умные футболисты, которые могут играть при разных расстановок. (Михаил ГОНЧАРОВ)
Спартак М — Ростов
Чемпионат России по футболу. Все о турнире
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера
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Липатова завоевала третью бронзовую медаль для сборной России на чемпионате Европы "Спартак" - "Ростов". Каррера объяснил, почему Пашалич играл в центре обороны "Мы можем забить 36 голов за сезон". Луиз Адриану и Промес выполнили обещание
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