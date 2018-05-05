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Массимо Каррера: «Зобнин вернулся на тот уровень, который был у него до травмы»
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Массимо Каррера: «Зобнин вернулся на тот уровень, который был у него до травмы» 

Спорт-Экспресс 51 минуту назад
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 29-го тура чемпионата России против «Ростова» (2:0) отметил, что полузащитник Роман Зобнин вернулся на прежний уровень.
— Вас не смущают ошибки Селихова на выходах?
— Все ошибаются. Я не вижу здесь проблем. Может, у него есть психологические затруднения, я не знаю. Но думаю, Селихов провел хороший матч.
— Сегодня Зобнин провел классную игру, особенно в атаке. Он уже полностью избавился от психологических проблем после тяжелой травмы колена?
— После такой травмы, которую он получил, нельзя сразу вернуться на прежний уровень. Нужны тренировки и матчи, нужно время. Думаю, теперь Роман вернулся на тот уровень, который у него был до травмы. Он очень важный футболист и для нас, и для сборной. Я рад, что он у нас. (Михаил ГОНЧАРОВ)
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