В индонезийском Палембанге завершено строительство линии легкого метро к Азиатским играм-2018

Джакарта, 5 мая / Синьхуа / — Чиновник из города Палембанг в провинции Южная Суматра в Индонезии сегодня сообщил, что в городе уже закончено строительство линии легкого метро, в этом месяце начнутся испытания, полностью оно будет функционировать во время Азиатских игр в августе.

Линия легкого метро протяженностью 24 км связала международный аэропорт со спортивным центром Палембанга. Чиновник Комитета по спорту и молодежным делам Палембанга Ахмад Джазули заявил, что спортсмены и зрители Азиатских игр смогут полностью воспользоваться этой линией легкого метро.

Азиатские игры-2018 совместно проводятся Джакартой и Палембангом, они пройдут с 18 августа по 2 сентября. В Палембанге организуются соревнования по 10 видам программы Игр, включая скалолазание, бег на роликовых коньках, триатлон, гребля на байдарках и каноэ, женский футбол. —0—