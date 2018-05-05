Видео боя: Батраз Агнаев — Довлетджан Ягшимурадов

vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеозапись поединка в рамках турнира ACB 86 по правилам ММА между Довлетджаном Ягшимурадовым и Батразом Агнаевым, который состоялся 5 мая 2018 года в Москве (Россия). Напоминаем, что записи многих других поединков вы всегда можете найти в нашем видеоархиве. Информация для правообладателей: данная видеозапись находится в публичном доступе на стороннем сайте, посему команда ресурса vRINGe.com не несёт ответственности за то, что она содержит. По этой же причинe редакция нашего ресурса также не может гарантировать доступность видеозаписи сейчас или когда-либо в будущем. Спасибо за понимание. Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.