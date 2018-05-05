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Промес: «Настоящий капитан „Спартака“ — Глушаков»
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Промес: «Настоящий капитан „Спартака“ — Глушаков» 

SPORT24.ru 39 минут назад
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал, как справляется с обязанностями капитана команды в отсутствие на поле Дениса Глушакова, который перестал попадать в заявку «красно-белых».
«Кто выбрал меня капитаном? Ух, я, на самом деле, не знаю. Я всегда стараюсь вести команду за собой, вне зависимости от того, есть у меня повязка или нет. Мы выиграли два матча с моим капитанством — хорошая традиция. Наш настоящий капитан Глушаков. Мы уважаем его, он привел нас к чемпионству. Нельзя забывать, что он сделал для команды. Конечно, мне не хватает его на поле. У него есть качества, которые помогают команде. Надеюсь, вскоре он вернется в состав», — передает слова Промеса корреспондент Sport24.ru Артем Калинин.
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