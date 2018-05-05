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Панченко: было тревожно, когда «Тосно» отыгрался, они весь матч атаковали
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Панченко: было тревожно, когда «Тосно» отыгрался, они весь матч атаковали 

Чемпионат.com 35 минут назад
Нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко прокомментировал гостевую победу над «Тосно» (2:1) в матче 29-го тура РФПЛ.
«В первом тайме играли не так быстро, как нас просили. В перерыве внесли коррективы, и второй тайм был совсем другой — забили два мяча, ещё имели моменты. Поэтому будем отталкиваться от второго тайма.
Конечно, было тревожно, когда «Тосно» отыгрался. Всегда обидно пропускать мяч, когда ведёшь в счёте, но нужно отдать должное сопернику. «Тосно» — хорошая команда, они сегодня весь матч атаковали и хорошо защищались. Получилась боевая игра, но главное — это то, что мы победили. Мой гол? Все карты раскрывать не буду, но это наша фирменная контратака. Много мячей в современном футболе забивается именно на контратаках, поэтому данный элемент отрабатываем на тренировках. Помимо хорошей передачи Ташаева также отмечу Луценко, который увёл двух защитников на ближнюю штангу, оставив мне свободную зону. Ташаев сделал хорошую передачу, и мне оставалось только забить", — сказал Панченко в эфире программы «По горячим следам».
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