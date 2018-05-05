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«Ротор-Волгоград» наказали рублем на 20 000 рублей
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«Ротор-Волгоград» наказали рублем на 20 000 рублей 

АиФ Волгоград 30 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал «Ротор-Волгоград» на 20 000 рублей из-за тренера и болельщиков.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в Российском футбольном союзе, после игры с самарской командой «Крылья Советов» волгоградский ФК оштрафовали два раза на 5 000 рублей за то, что тренер вышел за пределы технической зоны без разрешения судьи, и на 10 000 рублей за то, что болельщики кричали оскорбительные выражения во время матча.
Кроме того, «Ротору» вынесли два замечания за нарушение Дисциплинарного регламента РФС.
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