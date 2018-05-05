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Алёшин: старт BR1 задался, это хороший базис, чтобы двигаться дальше
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Алёшин: старт BR1 задался, это хороший базис, чтобы двигаться дальше 

Чемпионат.com 31 минуту назад
Российский гонщик, пилот программы SMP Racing Михаил Алёшин по итогам гонки «6 часов Спа», в которой он вместе с Виталием Петровым занял шестое место, позитивно оценил дебют машины BR1 — первого российского прототипа категории LMP1, а также отметил, что к гонке «24 часа Ле-Мана» инженеры будут дорабатывать автомобиль.
«Я считаю, что мы добились неплохих результатов. Всегда хочется большего, гонка была длинной, были некоторые сложности, поэтому уже то, что мы финишировали, — это здорово. Я думаю, это хороший базис, чтобы двигаться дальше. Естественно, всегда есть недочёты, но мы будем с ними работать. Несмотря на это, машина №17 при определённых обстоятельствах могла претендовать на подиум — и это уже говорит о многом. С моей точки зрения, старт задался. Надеюсь, с Матевосом всё в порядке — это главное.
За первые полтора часа передо мной ни разу не было свободной трассы, то есть на каждом круге кто-то попадался и показать хорошее время круга было невозможно. Под конец, видимо, народу было поменьше и было попроще. Можно считать, что опыт был положительным. Ле-Ман — это немного другая история. Здесь поэтому мы и тестировали пакет Ле-Мана, чтобы уже точно знать, что будет в Ле-Мане. Мы понимаем, что «Тойота» — это очень сложный соперник, поэтому надо сосредоточиться на Ле-Мане и обвес неплохо себя проявил», — передаёт слова Алёшина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.
Победу в гонке «6 часов Спа» одержал экипаж Фернандо Алонсо, Себастьена Буэми и Камуи Кобаяси на «Тойоте». SMP Racing по ходу дистанции сражалась за подиум: стартовавший последним экипаж №17 вышел на третье место, но за час до финиша Матевос Исаакян вылетел с трассы и разбил автомобиль. Экипаж Михаила Алёшина и Виталия Петрова закончил заезд на шестой позици
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