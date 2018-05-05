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Промес: «Скучаю по всем людям, которые в прошлом сезоне выиграли титул»
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Промес: «Скучаю по всем людям, которые в прошлом сезоне выиграли титул» 

SPORT24.ru 27 минут назад
Хавбек ”Спартака” Квинси Промес после матча 29-го тура РФПЛ с «Ростовом» (2:0) признался, что переживает из-за ухода из клуба тренера Романа Пилипчука.
”Конечно, нам не хватает и Романа Пилипчука. Легко сказать, что это не так, поскольку мы выиграли, но я скучаю по всем людям, которые в прошлом сезоне выиграли титул. Но решение принято, мы должны принять его. Я рад, что это не сказалось на нашем результате. Он еще не попрощался с нами официально. И я вообще ненавижу говорить «Прощай», — приводит слова голландца корреспондент Sport24.ru Артем Калинин.
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