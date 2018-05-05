Селихов: «В первом круге я сделал „Локомотиву“ большой подарок»

— Как вы восприняли новость о чемпионстве «Локомотива»? Как выходить, зная такое, на поле.

— Я узнал об этом только во втором тайме.

— Заслуженно?

— Если они набрали большее количество очков, чем остальные команды, — значит заслуженно. В первом круге я им сделал большой подарок. Если бы не наши некоторые матчи, мы бы составили им конкуренцию до последнего тура.

— В каком матче проиграли?

— Если в совокупности брать: и «Урал» на выезде, и «Тосно». Даже в игре с «Локомотивом», когда 2:0 вели. Победителей не судят. Значит, они заслужили.

— По игре «Спартак» был сильнее «Локомотива»?

— В каких-то играх — да.