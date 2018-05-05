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Селихов: «В первом круге я сделал „Локомотиву“ большой подарок»
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Селихов: «В первом круге я сделал „Локомотиву“ большой подарок» 

Евро-футбол.Ру 26 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Вратарь "Спартака" Александр Селихов подвёл итоги матча с «Ростовом» (2:0). Его слова приводит корреспондент портала "Евро-Футбол.Ру" Белла Гаургашвили.
— Как вы восприняли новость о чемпионстве «Локомотива»? Как выходить, зная такое, на поле.
— Я узнал об этом только во втором тайме.
— Заслуженно?
— Если они набрали большее количество очков, чем остальные команды, — значит заслуженно. В первом круге я им сделал большой подарок. Если бы не наши некоторые матчи, мы бы составили им конкуренцию до последнего тура.
— В каком матче проиграли?
— Если в совокупности брать: и «Урал» на выезде, и «Тосно». Даже в игре с «Локомотивом», когда 2:0 вели. Победителей не судят. Значит, они заслужили.
— По игре «Спартак» был сильнее «Локомотива»?
— В каких-то играх — да.
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