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Селихов: «Даже если бы Каррера вышел на поле, мне было бы комфортно»
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Селихов: «Даже если бы Каррера вышел на поле, мне было бы комфортно» 

SPORT24.ru 28 минут назад
Голкипер ”Спартака” Александр Селихов прокомментировал качество своей игры в последних матчах уходящего сезона РФПЛ.
”Мои ошибки? Не совсем легкий период у нас после «Урала» (1:2) и «Тосно» (1:1, 4:5 по пен). Где-то может надломился, но в целом, все нормально. В матче с «Амкаром» (2:0) я принимал правильные решения, просто был брак. В игре против «Ростова» (2:0) принимал неправильные решения. Будем работать и исправляться.
Удобно ли играть при схеме с 5 защитниками и Пашаличем? Мне со всеми удобно. Даже если бы Каррера вышел на поле, мне было бы комфортно", — передает слова Селихова корреспондент Sport24.ru Максим Алланазаров.
В последнем матче сезона «Спартак» дома примет московское «Динамо». По итогам 29 туров сезона красно-белые с 56 очками идут на 2-м месте в таблице чемпионата России, опережая «Краснодар» (53) и ЦСКА (52). Лидер, «Локомотив» (60), уже.
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