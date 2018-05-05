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«Валенсия» уступила «Вильярреалу», но гарантировала себе участие в Лиге чемпионов
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«Валенсия» уступила «Вильярреалу», но гарантировала себе участие в Лиге чемпионов 

SPORT24.ru 36 минут назад
В матче 36-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» на своем поле обыграл «Валенсию» со счетом 1:0. Единственный гол в игре был забит на 87-й минуте — отличился защитник «подводников» Марио Гаспар.
Данная победа позволила «Вильярреалу» закрепиться на 6-й строчке турнирной таблицы, которая дает право сыграть в следующем розыгрыше Лиги Европы. «Валенсия» же, еще до старта игры гарантировала себе место в топ-4 и участие в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне, так как днем идущий пятым в чемпионате «Бетис» уступил «Атлетику» (0:2) и потерял шансы обойти «летучих мышей» в турнирной таблице.
Чемпионат Испании. Примера
36-й тур  «Вильярреал» — «Валенсия» — 1:0 (0:0)
Гол: Гаспар, 87.
«Сельта» — «Депортиво» — 1:1 (1:0)
Голы: Гомес, 13 — Перес, 90+1.
«Атлетик» — «Бетис» — 2:0 (0:0)
Голы: Муньянин, 76; Адурис, 90+2.
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