«Валенсия» уступила «Вильярреалу», но гарантировала себе участие в Лиге чемпионов

В матче 36-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» на своем поле обыграл «Валенсию» со счетом 1:0. Единственный гол в игре был забит на 87-й минуте — отличился защитник «подводников» Марио Гаспар

Данная победа позволила «Вильярреалу» закрепиться на 6-й строчке турнирной таблицы, которая дает право сыграть в следующем розыгрыше Лиги Европы. «Валенсия» же, еще до старта игры гарантировала себе место в топ-4 и участие в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне, так как днем идущий пятым в чемпионате «Бетис» уступил «Атлетику» (0:2) и потерял шансы обойти «летучих мышей» в турнирной таблице.

Чемпионат Испании. Примера

36-й тур «Вильярреал» — «Валенсия» — 1:0 (0:0)

Гол: Гаспар, 87.

«Сельта» — «Депортиво» — 1:1 (1:0)

Голы: Гомес, 13 — Перес, 90+1.

«Атлетик» — «Бетис» — 2:0 (0:0)

Голы: Муньянин, 76; Адурис, 90+2.