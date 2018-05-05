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Матс Хуммельс: Нам было необходимо еще немного встряхнуться после произошедшего во вторник
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Матс Хуммельс: Нам было необходимо еще немного встряхнуться после произошедшего во вторник 

Советский спорт 23 минуты назад
— У меня было такое чувство, что нам необходимо еще немного встряхнуться после произошедшего во вторник. Это было не так просто. Для начала нам нужно было снова войти в борьбу, но местами мы все слишком усложняли. Мы позволили «Кельну» разыграть хорошие контратаки.
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Во втором тайме мы намного лучше контролировали игру и в итоге смогли одержать заслуженную победу, — приводит слова Хуммельса официальный сайт Баварии.
В заключительном туре чемпионата «Бавария» на своем поле примет «Штутгарт».
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