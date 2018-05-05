Юпп Хайнкес: Было непросто вернуться в режим бундеслиги

— После интенсивного матча во вторник, было непросто вернуться в режим бундеслиги. «Кельн» показал хорошую игру, они нам сильно усложнили жизнь. Во втором тайме мы показали совершенно другой футбол. Мы диктовали ход встречи, создавали голевые моменты и реализовывали их. Было важно одержать победу в сегодняшнем матче и продолжить нашу серию. Впереди у нас еще одна важная цель в финале Кубка Германии, — приводит слова Хайнкеса официальный сайт Баварии.

В заключительном туре чемпионата «Бавария» на своем поле примет «Штутгарт».