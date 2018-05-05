За что Гитлера наградили медалью «За отвагу»

В истории СССР есть удивительные факты, о которых знают далеко не все. Фамилия Гитлер ассоциируется у нас исключительно с жестокостью, насилием, смертью, тем не менее ее носил один из героев Великой Отечественной войны.

Однофамильцы

более сотни бойцов, носивших те же фамилии, что и высокопоставленные лица Третьего рейха. В банке данных портала «Подвиг народа» можно найти Борманов, Герингов, Гессов, Готов, Манштейнов, Боков.

Советский Гитлер

По иронии судьбы Семен Константинович Гитлер был евреем — представителем той самой национальности, которую стремился истребить вождь нацистов.

Семен родился в украинском селе Оринин, расположенном в Хмельницкой области, в 1922 году. В 18 лет он пошел в армию. Семен окончил пулеметную школу при Одесском военном округе и в канун нападения Германии на СССР поступил в Тираспольский укрепрайон.

Подвиг пулеметчика

Укрепрайон, в котором служил Семен, базировался на крайнем левом фланге западной границы советских войск. Единственными природными преградами, помогавшими держать оборону, были заболоченные реки Турунчук и Днестр. В июне 1941-го Тираспольский укрепрайон располагал 284 оборонительными сооружениями: 22 артиллерийских и 262 пулеметных. Семен был наводчиком станкового пулемета и сражался в точке на высоте 176,5 метра.

Восемь дней он вел ожесточенный бой с врагом. Оказавшись в окружении, тяжело раненный Семен продолжал отбиваться, пока у него не кончились патроны, однако даже тогда не сдался и не бросил свой пулемет. Семену удалось отступить к частям Красной Армии, где он продолжил бой. Позже Семен участвовал в обороне Одессы и в боях за Севастополь, где и погиб 3 мая 1942 года.

Медаль вместо ордена

9 сентября 1941 года генерал-лейтенант Георгий Софронов, возглавлявший Приморскую армию, подписал документ о награждении Семена медалью «За отвагу». Военные эксперты и историки утверждают, что подвиг однофамильца фюрера с полным основанием заслуживал ордена. Но в начале Великой Отечественной войны за героические поступки награждали скромно. Позднее заслуги красноармейцев стали цениться выше. Учитывая, что Семен уничтожил много вражеских солдат, сумел отойти к соотечественникам, израсходовал весь комплект боеприпасов и не оставил своего орудия, он мог бы получить орден, если бы все эти события произошли в период с 1943-го по 1945 год.

Смена фамилии или опечатка?

Наградной лист с подробным описанием подвига красноармейца и его биографическими данными свидетельствует о присвоении медали «Гитлеру Семену Константиновичу». Однако позже печатная буква «р» была от руки исправлена на «в». Военные историки рассматривают две версии. Первая — банальная опечатка, вторая — стремление избавить героя от ненавистной советскому человеку и ставшей нарицательной фамилии.

Жизнь Гитлеров-Гитлевов после войны

После освобождения Хмельницкой области от нацистов выжившие родственники Семена поспешили сменить фамилию. Так же, как в наградном документе, «р» превратилось в букву «в». Со временем орининские Гитлевы эмигрировали в Израиль. В большой семье по сей день рассказывают легенду о том, как немецкие оккупанты не решились уничтожить евреев-однофамильцев своего фюрера.