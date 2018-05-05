Промес: «Мне не хватает Пилипчука, но решение было принято»

Константин Евграфов. Полузащитник "Спартака" Куинси Промес подвёл итоги матча с «Ростовом» (2:0). Его слова с «Открытие Арены» приводит главный редактор портала "Евро-Футбол.Ру"

— На этой неделе Пилипчук не участвовал в тренировочном процессе. Вам его тоже не хватает?

— Да, конечно. Это наши люди, которые помогли стать чемпионами. Очень легко было бы говорить, что это не сказывается, потому что мы выигрываем. Мне не хватает всех, кто мог бы помочь команде. Но решение было принято, и мы должны его принять. Я рад, что это не повлияло на команду, и мы выиграли.

— Он уже попрощался с командой?

— Нет пока, не официально. Я ненавижу прощаться.