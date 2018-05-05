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Дмитрий Лоськов: «Спасибо трибунам. „Локомотив“ не мог не победить»
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Дмитрий Лоськов: «Спасибо трибунам. „Локомотив“ не мог не победить» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов после матча 29-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:0) отметил, что за пределами поля сильнее переживает эмоции, чем в бытность игроком. Этот результат позволил железнодорожникам завоевать чемпионство 14 лет спустя.
— Эмоции по сравнению с тренерскими те же самые, — приводит пресс-служба «Локо» слова Лоськова. — Но игрокам чуть поспокойнее, наверное. На поле не так сильно переживаешь, как за его пределами за ребят. А эмоции те же.
Трибуны нас весь сезон поддерживали. Спасибо большое болельщикам, которые верили в нас до конца. Мы не могли не победить.
"Локомотив" — чемпион! Что происходит после игры
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