Лоськов: «На поле чувствуешь себя спокойнее, чем за его пределами»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов , ныне входящий в тренерский штаб Юрия Семина , сравнил эмоции от завоевания чемпионства в РФПЛ в роли игрока и роли тренера.

"Эмоции те же самые. Просто игроку чуть поспокойнее, наверное, потому что на поле не так сильно переживаешь, как за его пределами.

Поддержка трибун? Они фантастически нас поддерживали весь сезон. Поэтому я хочу сказать огромное спасибо нашим болельщикам, которые поддерживали нас до конца. Мы не могли не победить", — сказал Лоськов после матча.