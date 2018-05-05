Ещё
Лоськов: «На поле чувствуешь себя спокойнее, чем за его пределами»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лоськов: «На поле чувствуешь себя спокойнее, чем за его пределами» 

SPORT24.ru 12 минут назад
Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов, ныне входящий в тренерский штаб Юрия Семина, сравнил эмоции от завоевания чемпионства в РФПЛ в роли игрока и роли тренера.
"Эмоции те же самые. Просто игроку чуть поспокойнее, наверное, потому что на поле не так сильно переживаешь, как за его пределами.
Поддержка трибун? Они фантастически нас поддерживали весь сезон. Поэтому я хочу сказать огромное спасибо нашим болельщикам, которые поддерживали нас до конца. Мы не могли не победить", — сказал Лоськов после матча.
SPORT24.ru: последние новости
Россиянка Оршуш стала чемпионкой Европы по борьбе в весе до 53 кг Промес единолично возглавил гонку бомбардиров РФПЛ Каррера: «Зобнин уже является тем, кем был до травмы»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Емельяненко нокаутировал соперника за два раунда6
«Решение Жени нужно уважать»24
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания31
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Золотой паровоз: как «Локо» стал чемпионом4
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение