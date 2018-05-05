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ХК «Динамо-Электросталь» и «Динамо-ЦОП Москомспорт» выиграли Кубок России!
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ХК «Динамо-Электросталь» и «Динамо-ЦОП Москомспорт» выиграли Кубок России! 

SovSport.Ru 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
У мужчин в решающем матче встретились динамовские команды из Подмосковья и Казани. подопечные Игоря Шишкова, благодаря двум голам Марата Хайруллина, победили 2:1 и завоевали почетный трофей. Это — пятый подобный успех подмосковных динамовцев под руководством этого главного тренера.
В финальной встрече женского турнира «Динамо-ЦОП Москомспорт» обыграло «Метрострой» (Санкт-Петербург) со счетом 3:1.
Итоговое положение
Мужчины. 1. Динамо-Электросталь (Московская область). 2. Динамо-Казань. 3. Динамо (Екатеринбург). 4. Метрострой (Санкт-Петербург). 5. Тана (Азов). 6. Динамо-ЦОП Москомспорт (Москва).
Женщины. 1. Динамо-ЦОП Москомспорт (Москва). 2. Метрострой (Санкт-Петербург). 3. Динамо-ГАП (Казань). 4. Динамо-Электросталь (Московская область). 5. Дончанка (Волгодонск).
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