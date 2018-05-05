Стала известна заявка «Барселоны» на Эль-Класико 

Тренерский штаб «Барселоны» во главе с Эрнесто Вальверде огласил заявку команды на матч 36-го тура Ла Лиги с «Реалом». Встреча «Барселона» — «Реал» состоится 6 мая на «Камп Ноу» и начнется в 21:45 по московскому времени.
Заявка «Барселоны» на Эль-Класико
вратари: Марк-Андре тер Стеген, Яспер Силлессен;
защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Жорди Альба, Серджи Роберто, Самюэль Умтити, Томас Вермален;
полузащитники: Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Денис Суарес, Андрес Иньеста, Филиппе Коутиньо, Паулиньо;
нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси, Усман Дембеле, Пако Алькасер.