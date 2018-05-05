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Квинси Промес: «Было сложно, „Ростов“ очень плотно оборонялся»
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Квинси Промес: «Было сложно, „Ростов“ очень плотно оборонялся» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник "Спартака" Квинси Промес сказал, что его команде непросто далась победа над «Ростовом» (2:0) в 29-м туре чемпионата России.
— Было очень сложно забить, — подчеркнул Промес. — «Ростов» очень плотно оборонялся. Мы давили изо всех сил, но не получалось отличиться. Слава богу, Мельгарехо забил шикарный гол. Потом за счет пространства в атаке могли победить, даже крупно! Но важнее, что практически гарантировали себе место в Лиге чемпионов. (Филипп ПАПЕНКОВ, Ярослав СУСОВ)
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