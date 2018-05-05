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Вальверде поделился ожиданиями от Эль Класико
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Вальверде поделился ожиданиями от Эль Класико 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказался в преддверии матча 36-го тура испанской Примеры против мадридского "Реала".
"Мы ценим тот факт, что «Реал» вышел в финал Лиги Чемпионов, потому что это непросто. Они также ценят Ла Лигу, потому что знают, как сложно в ней победить. На «Сантьяго Бернабеу» была отличная атмосфера, и мы надеемся, что завтра будет также. Мы уже много говорили о чемпионском коридоре. Он не зависит от того, сколько раз мы обсудим это. Для меня всё в порядке. Мы не придаём этому особого значения. Вокруг столько шума, но я думаю, что всё куда проще. Между прямыми соперниками всегда возникает больше резонанса" — цитирует Вальверде Marca.
Напомним, что Эль Класико состоится в воскресенье в 21:45 по московскому времени.
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