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Промес вошел в историю «Спартака»
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Промес вошел в историю «Спартака» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес вошел в историю клуба как лучший бомбардир-легионер команды, сообщает "Советский спорт".
Мяч в ворота «Ростова» в матче 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) стал для голландца 58-м в чемпионатах России.
Таким образом, он опередил в списке лучших бомбардиров-легионеров красно-белых бразильского форварда Веллитона, на счету которого 57 забитых мячей.
За «Спартак» 26-летний Промес выступает с 2014 года.
"Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию поединка «Спартак» — «Ростов» (2:0).
Ранее сообщалось, что наставник «Спартака» Массимо Каррера поздравил «Локомотив» с чемпионством.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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