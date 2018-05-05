Промес вошел в историю «Спартака» 

Полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес вошел в историю клуба как лучший бомбардир-легионер команды, сообщает "Советский спорт".
Мяч в ворота «Ростова» в матче 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) стал для голландца 58-м в чемпионатах России.
Таким образом, он опередил в списке лучших бомбардиров-легионеров красно-белых бразильского форварда Веллитона, на счету которого 57 забитых мячей.
За «Спартак» 26-летний Промес выступает с 2014 года.
"Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию поединка «Спартак» — «Ростов» (2:0).
Ранее сообщалось, что наставник «Спартака» Массимо Каррера поздравил «Локомотив» с чемпионством.