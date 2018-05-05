Борис Рапопорт: «Зенит» напокупал игроков для Манчини. Он уйдет — и их продадут"

Бывший главный тренер "Зенита" Борис Рапопорт выразил недовольство словами рулевого сине-бело-голубых Роберто Манчини о трансферах клуба. Итальянский специалист после поражения от «Локомотива» (0:1) в 29-м туре чемпионата России заявил, что клуб допустил ошибки, в том числе и трансферные.

— Меня поразило это интервью, — сказал Рапопорт. — Он говорит об этом так, будто сам трансферами не занимался. То есть у него забрали Шатова, Дзюбу, Нобоа, а дали Оздоева и Набиуллина, или что? И без него купили ему Заболотного, который ни одного гола не забил? Если их навязали Манчини, то это одно. А если сам итальянец сделал это — то мне жалко «Зенит». Я неплохо знаю Сергея Александровича (Фурсенко. — Прим. «СЭ»), он очень позитивно работает с главными тренерами. Наверняка, без Манчини ничего не делалось. Не будет Фурсенко привозил тех футболистов и убирать этих. Но понимаете, что двое — Шатов и Дзюба — отобрали у клуба пять очков. Любого болельщика спросите — пусть сравнит тех игроков, которые ушли из «Зенита», с теми, кто пришел. Есть молодые и талантливые аргентинцы, но с ними еще нужно работать. Важно было сохранить костяк из россиян, чего сделано не было.

— Что будет дальше с «Зенитом»?

— Хороший вопрос. Не так давно костяк сборной составляли не просто игроки «Зенита», а наши воспитанники. Где они сегодня? «Зениту» нужно проанализировать, понять, почему молодежная команда может приехать и проиграть «Локомотиву» со счетом 0:6? Почему нет своих ребят в составе? Это не с Манчини началось, который в последних матчах стал выпускать Скроботова, Каккоева, Плетнева. Это было и при Спаллетти.

Было же время, когда мы по бюджету уступали ведущим клубам, но готовили своих игроков и занимали вторые-третьи места. Как только стали богатыми, то решили, что нужно работать по-другому. Конечно, когда можно купить Халка и Витселя и рядом готовить своих Денисовых, Аршавиных и Кержаковых, это здорово. Но этого не делается. Получается сейчас, что «Зенит» напокупал игроков для Манчини, потом он уйдет, игроков продадут, и придется заново покупать футболистов для нового тренера. Так результата не будет! Так ты ничего не решишь!

На «Зенит» сейчас ходит много болельщиков, которые хотят видеть своих воспитанников. Но их почти нет — это печально. Посмотрите на ЦСКА, там играет Федор Чалов . Если его сравнить с Себастьяном Дриусси , то сегодня жизнь заставляет их сравнивать. Я не вижу преимущества одного над другим. Разница лишь в том, что за Дриусси заплатили большие деньги, а Чалова — воспитали в своей школе. Раньше на нас смотрели все клубы и завидовали, что в «Зените» играют свои воспитанники. Сейчас наоборот! «Зениту» нужно что-то менять в этом плане, проанилизировать. ( Игорь НОВИКОВ

Локомотив — Зенит