Доверяй и не проверяй

Грязная история с обвинениями российских спортсменов в употреблении допинга на Олимпиаде 2014 года в Сочи приобрела новый виток. Спортивный арбитражный суд на днях заявил, что сомневается в правдивости главного информатора в этом деле Григория Родченкова . Причем о нестыковках выяснилось еще январе 2018 года, накануне Олимпийских игр в Пхенчхане. Но об этом было решено умолчать.

То, что вся эта история во многом — один раздутый фейк, у разумных людей сомнений не было. Да и спорт как таковой был не очень-то интересен. Это лишь игровое поле, на котором хитрые чиновники разыграли свои омерзительные комбинации. Удары под дых были нанесены в самый подходящий момент — в аккурат перед крупными стартами. Это отличный способ унизить Россию, как нас пытаются унизить с помощью экономических санкций. Просто во втором случае это бьет скорее по крупным компаниям, которым не впервой разыгрывать политические карты. А тут спортсмены, тотальное большинство из которых вообще ни в чем не виноваты. Они пахали изо дня в день, с утра до ночи, что есть сил, и все ради одной желанной цели. Олимпиада для спортсмена — вершина Эвереста, оказавшись на которой ты испытываешь невероятный восторг.

И тут господин Родченков вступает в дело. Дает показания, которые никто и не стремиться перепроверить. Вера на слово, которая отразилась в докладе Ричарда Макларена , отрезала спортсменам путь на главные игры четырехлетия. Для кого-то из них они должны были стать венцом блестящей спортивной карьеры. Но так и не стали. Олимпиада прошла, миссия выполнена. Можно и заднюю дать. Сменить утвердительную риторику на колеблющуюся. В речи Родченкова появились фразы типа «а может и не принимали», «а сам я лично ничего не видел». При этом до конца от своих слов не отказывается. Лишь «стелит солому» в некоторых моментах. Отказаться полностью — значит дать России победить и признать свою ошибку. А в мире это мало кому доставит радость.

Не знаю, как вы, а я воспринимаю ситуацию с новыми показаниями Родченкова как полное издевательство. Все эти признания сделаны с такой легкостью и непринужденностью, как будто это была маленькая детская шалость. А со стороны это выглядит так: мы все знали еще в январе и, теоретически, могли дать России полноценно выступить в Пхенчхане. Но промолчали. Продолжали гнуть свою линию.

Даже любопытно, испытывает ли господин Родченков, который, по сути, выполняет функции «говорящей головы», хотя бы долю стыда за то, что он вляпался в эту историю и поломал карьеры многих атлетов. Ведь он наверняка знает, что большинство из его обвинений — не более чем фантазия. Да, можно прятаться за новой внешностью, чем наш антигерой успешно и занимается. Но вот от совести точно никуда не спрятаться.

Если она, конечно, у Родченкова есть.