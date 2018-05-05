Прогноз на матч Челси — Ливерпуль: кто будет забивать голы

В центральном матче тридцать седьмого тура английской Премьер-лиги «Челси» примет «Ливерпуль». Обе команды борются за места в Лиге чемпионов, поэтому принципиальная составляющая этого противостояния дополняется турнирной. Учитывая положение дел в таблице, Антонио Конте и его подопечных в воскресенье устроит только победа. Но и команда Юргена Клоппа рассчитывает на положительный результат. "Евро-Футбол.ру" знакомит своих читателей с деталями грядущего поединка на «Стэмфорд Бридж».

Челси

После домашнего поражения от «Тоттенхэма» казалось, что «Челси» потерял всякие шансы финишировать в зоне Лиги чемпионов. Но ряд осечек в исполнении «шпор», а также «Ливерпуля», подарили надежду Антонио Конте и его подопечным. Если «пенсионеры» в воскресенье смогут обыграть «Ливерпуль», то им удастся сократить отставание от «Тоттенхэма» до двух очков. При этом лондонцы догонят мерсисайдцев по потерянным очкам, правда, «красные» имеют гораздо лучшую разницу мячей. Просчитывать варианты довольно интересно, но для начала «Челси» нужно обыграть принципиального соперника.

В лазарете у «Челси» числятся три футболиста — Давид Луис, Дэнни Дринкуотер и Этан Ампаду.

Ливерпуль

Юрген Клопп требует от своих подопечных максимальной концентрации в заключительных матчах Премьер-лиги. Это не так просто, поскольку в конце мая «Ливерпулю» предстоит главная игра сезона — финал Лиги чемпионов против "Реала" . В чемпионате, надо сказать, мерсисайдцы позволили себе расслабиться. В трёх из четырёх последних поединков «красные» сыграли вничью. Учитывая серьёзное преимущество «Ливерпуля» над «Челси» в разности мячей (+43 против +26), даже ничьей на «Стэмфорд Бридж» команде Юргена Клоппа хватит для собственного успокоения.

Где смотреть матч

Игру на «Стэмфорд Бридж», которая стартует в 18:30 по московскому времени, в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 1». Следить за ходом поединка можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

Статистика личных встреч

"Челси" — «Ливерпуль»: +19=13-19. Разница мячей: 63-61.

Первый круг: 1:1.

"Челси" и «Ливерпуль» имеют равные показатели в личных встречах в Премьер-лиге — по 19 побед при 13 ничьих. Стоит отметить, что четыре из шести последних игр между этими командами в чемпионате завершились со счётом 1:1.

Интересные факты

— «Челси» не побеждал «Ливерпуль» в 6 последних матчах Премьер-лиги (4 ничьи, 2 поражения).

— «Ливерпуль» выиграл 2 последних матча на «Стэмфорд Бридж». Последней командой, которой удалось выиграть на этом стадионе три игры кряду, был «Блэкберн» в середине 90-х годов.

— Юрген Клопп может стать первым тренером в истории Премьер-лиги, которые выиграет три выиграет на «Стэмфорд Бридж» в трёх стартовых встречах.

— Оливье Жиру забил 4 гола в пяти последних матчах Премьер-лиги против «Ливерпуля».

Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»

Учитывая ситуацию в турнирной таблице, победа в анонсируемом матче больше нужна «Челси». Команда Антонио Конте должна будет рисковать, а «Ливерпуль» наверняка сможет воспользоваться свободными зонами в контратаках. Словом, ждём голы с обеих сторон на «Стэмфорд Бридж» в воскресенье. Наша ставка: «Обе забьют» с коэффициентом 1.61.