Тарасов — о победе над «Зенитом»: кто с кулаком придёт, тот от кулака падёт

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов после победы над «Зенитом» (1:0) в 29-м туре РФПЛ и завоевания титула чемпиона России отметил боевой дух «железнодорожников». В первом тайме Тарасов столкнулся в верховой борьбе с форвардом «Зенита» Антоном Заболотным , и игроку «Локо» наложили повязку. «Кто с кулаком придёт, тот от кулака падёт», — написал Тарасов в своём «инстаграме». Фото можно посмотреть в «инстаграме» Дмитрия Тарасова. «Локомотив» впервые за 14 лет и в третий раз в истории выиграл чемпионат России. К двум предыдущим победам, в 2002 и 2004 годах, команду также приводил нынешний главный тренер — Юрий Сёмин