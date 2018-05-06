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Тарасов — о победе над «Зенитом»: кто с кулаком придёт, тот от кулака падёт
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Тарасов — о победе над «Зенитом»: кто с кулаком придёт, тот от кулака падёт 

Чемпионат.com 17 минут назад
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов после победы над «Зенитом» (1:0) в 29-м туре РФПЛ и завоевания титула чемпиона России отметил боевой дух «железнодорожников».
В первом тайме Тарасов столкнулся в верховой борьбе с форвардом «Зенита» Антоном Заболотным, и игроку «Локо» наложили повязку.
«Кто с кулаком придёт, тот от кулака падёт», — написал Тарасов в своём «инстаграме».
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Дмитрия Тарасова.
«Локомотив» впервые за 14 лет и в третий раз в истории выиграл чемпионат России. К двум предыдущим победам, в 2002 и 2004 годах, команду также приводил нынешний главный тренер — Юрий Сёмин.
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