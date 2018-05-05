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Владислав Игнатьев: «Я всю жизнь мечтал о чемпионстве»
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Владислав Игнатьев: «Я всю жизнь мечтал о чемпионстве» 

Спорт-Экспресс 47 минут назад
Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев после матча 29-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:0) отметил, что перед сезоном не задумывался о чемпионстве. Железнодорожники завоевали титул впервые с 2004 года.
— Я всю жизнь об этом мечтал, — заявил Игнатьев. — Скажу честно, перед началом сезона не думал, что так высоко заберемся. Удачно начали и по ходу сезона заслужили чемпионство. Именно сегодня мы показали чемпионскую игру и выиграли по делу.
2004-й год? Я тогда школу закончил, в Нижнекамске. Футбол, конечно, смотрел. Тогда подписал первый профессиональный контракт, и вот сейчас я в «Локомотиве».
"Локомотив" — чемпион! Что происходит после игры
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