Григорий Иванов: «Надо возрождать детских тренеров, не надо никого натурализовывать будет»

Президент "Урала" и Федерации футбола Свердловской области Григорий Иванов рассказал об отношении к натурализации и защитил российских арбитров.

— Если говорит о натурализации футболистов, как вы считаете, российскому футболу бы это помогло?

— Да нет, я против этого. Считаю, что у нас большая страна, надо просто уделять внимание детям нашим, создавать для них условия для тренировок. Нужно возродить профессию детского тренера, она есть сейчас, но не в таком виде, как раньше. Раньше такой тренер был, как второй отец. А сейчас эта профессия как-то упала, зарплаты не высокие и времени не хватает, залов, полей. Полей стало меньше. Надо этого возрождать, не надо никого натурализовывать будет. Неправильно это всё.

Я вот сейчас смотрю сборную России по мини-футболу, это один из моих любимых видов спорта, я много лет отдал этому виду спорта, стоял у истоков. Когда выходит сборная России и там 4 или 5 бразильца… они другого менталитета, они не любят нашу страну, они не останутся в нашей стране жить, им по барабану, что будет дальше. Зачем нам такие футболисты, которые играют за нашу страну? Я не пропустил ни одного чемпионата Европы по мини-футболу, но когда появились в нашей сборной бразильцы, я сказал, что пока там будут бразильцы, я не буду ездить ни на один чемпионат Европы и мира. Стараюсь идти своим путём.

Есть у нас школа, все воспитанники нашей школы очень хотят попасть в главную команду. Они видят, что в главную команду можно попасть. А на сборную страны они смотрят, чтобы они не сделали, они не попадут туда, у них нет перспектив, так что они в сборную уже не хотят по большому счёту ехать. К сожалению, сейчас мы пошли по такому же пути и в большом футболе. У нас очень хорошие вратари, и зачем сейчас надо было делать Гилерме паспорт? Он хороший парень, очень хороший вратарь, но он не будет за нашу страну свою душу и сердце выкладывать. Сейчас привезли Рауша, ещё кого-то там. У нас есть свои ребята, доверяйте им.

Болельщикам надо набраться терпения. Вот сейчас ребята играют 90-х годов рождения, и у нас появляются там футболисты, надо немного набраться терпения. Самое, что обидно, наш футбол на каждом шагу ругают. Вот сейчас прошёл полуфинальный матч Лиги Европы, там непонятно, какой был угловой, от кого ушёл мяч. А мы сегодня уже пишем — из-за Карасёва команда проиграла, наш судья судил. У нас единственный судья, который попадает на чемпионат мира. Это ночью было, а сегодня уже пишут, что он не увидел, там действительно может непонятно было. Судья должен быть на 100% уверен, если он уверен, что мяч вышел от футболиста «Зальцбурга», то так и должно быть. Он и увидел, уверен, и поставил. Конечно, когда мы смотрим с 8 камер, то действительно видим, что ошибся судья. Также и футболисты с двух метров не забивают. А мы сразу же после каждого тура нашего чемпионата ругаем всех.

Между тренерами и президентами там какие-то склоки, имею в виду «Локомотив», там тоже не очень хорошая ситуация. Вроде делают одно дело, но не могут договариваться. Это продолжается каждый тур, каждый день. Везде футболисты плохие. Встаёт президент одного уважаемого клуба и говорит, что надо убрать бюджетные деньги из спорта. Хотя у нас и в баскетболе, в хоккее, футболе, лёгкой атлетике, биатлоне везде есть бюджетные деньги. Если убрать бюджетные деньги, то не будет спорта вообще. Мы не можем сделать сейчас билет на центральную трибуну на «Урал» 100 евро. Придёт может 5-10 человек. У народа нет денег, чтобы сейчас они могли купить билет и придти потратить какие-то деньги на футбол. Купить футболку, шарф или что-то ещё, нет у народа денег. И поэтому надо помогать. У нас уже есть 4 поля возле «СКБ-Банк Арены», манеж, столовая, но самого главного, где можно жить, нет. В этом году начнём проектирование здания академии ФК «Урал», где ребята будут жить.