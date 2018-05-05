Видео дня! Беременная жена автора чемпионского гола «Локо» перелезла через ограждение

Находящаяся в положении супруга португальского нападающего «Локомотива» Эдера, чтобы побыстрее попасть на поле и поздравить мужа с чемпионством, перелезла через ограждение сектора на трибунах «РЖД Арены».

Беременная жена Эдера перелезла через ограждение, чтобы отпраздновать с мужем! pic.twitter.com/2HSQRJuCGu

— Белюков Константин (@Kostya_Belyukov) 5 мая 2018 г.