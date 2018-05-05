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Видео дня! Беременная жена автора чемпионского гола «Локо» перелезла через ограждение
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Видео дня! Беременная жена автора чемпионского гола «Локо» перелезла через ограждение 

Советский спорт 45 минут назад
Находящаяся в положении супруга португальского нападающего «Локомотива» Эдера, чтобы побыстрее попасть на поле и поздравить мужа с чемпионством, перелезла через ограждение сектора на трибунах «РЖД Арены».
Беременная жена Эдера перелезла через ограждение, чтобы отпраздновать с мужем! pic.twitter.com/2HSQRJuCGu
— Белюков Константин (@Kostya_Belyukov) 5 мая 2018 г.
Напомним, что Эдер, вышедший на замену в концовке, стал автором единственного забитого мяча в матче с "Зенитом". Победа принесла железнодорожникам досрочное чемпионство. А Эдер повторил свой же подвиг из финала Евро-2016, когда благодаря его голу в дополнительное время Португалия победила французов с аналогичным счетом 1:0. Забив «Зениту», португалец запихнул мяч себе под футболку, адресовав этот жест жене.
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